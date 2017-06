Contra último algoz na arena, Palmeiras mira tabu de 2011

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, último time a ganhar como visitante no Estádio Palestra Itália. Contra os mineiros, a equipe alviverde tenta quebrar um tabu iniciado há seis anos.

A última vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras sobre o Clube Atlético Mineiro foi no primeiro turno da edição de 2011 do Campeonato Brasileiro. No Estádio do Canindé, Marcos Assunção, Patrik e Luan marcaram os gols do triunfo por 3 a 2 contra o adversário de Belo Horizonte.

Desde então, no maior tabu da história do confronto, foram 11 partidas, com nove vitórias do Atlético-MG e mais dois empates. O time mineiro foi um dos poucos que não perderam para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2016, já que ganhou por 1 a 0 no Palestra Itália e empatou por 1 a 1 no Independência.

Para quebrar o incomodo tabu diante do Atlético-MG, o Palmeiras conta com a força jogando dentro do Estádio Palestra Itália. Invicto na arena desde julho do ano passado, o time alviverde acumula 19 vitórias e cinco empates diante de sua torcida.

Coincidentemente, o Atlético-MG foi o último time capaz de vencer o Palmeiras no Palestra Itália e proporcionou o único revés do técnico Cuca na arena. Em 24 de julho de 2016, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o time mineiro ganhou por 1 a 0, gol de Leandro Donizete.

Em 2016, sob o comando de Cuca, o Palmeiras quebrou uma série de tabus. Pelo Brasileiro, venceu o Sport na Ilha do Retiro (primeira vez desde 2009), ganhou do Internacional no Beira-Rio (primeira vez desde 1997) e bateu o Atlético-PR na Arena da Baixada (primeira vez desde 2008). No Paulista, superou o Corinthians no Pacaembu (primeira vez desde 1995).

Cuca corre risco de sofrer dois desfalques significativos na tentativa de quebrar o jejum diante do Atlético-MG. O atacante Dudu sentiu contra o Inter e pode ser substituído por Keno. Para o lugar do meia Guerra, que nem viajou para Porto Alegre, Michel Bastos e Raphael Veiga estão entre as alternativas do treinador.