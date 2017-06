Com treino fechado, Palmeiras faz mistério sobre Jean e Guerra

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Coritiba com um treinamento fechado à imprensa na Academia de Futebol durante a manhã desta terça-feira. Assim, a presença do lateral direito Jean e do meia Alejandro Guerra na delegação que viaja ao Paraná é incerta.

Poupado no confronto com o Atlético-MG, disputado no último domingo, Jean esteve no gramado no treino de segunda-feira e trabalhou sob o comando do preparador físico Omar Feitosa. O atleta deixou a atividade antes do final e não tem presença garantida diante do Coritiba.

Guerra, por sua vez, participou dos 90 minutos da partida contra o Atlético-MG. Convocado para defender a Venezuela nos amistosos contra Estados Unidos (3 de junho) e Equador (8 de junho), o meia foi liberado pela seleção, mas também pode ser poupado diante do Coritiba.

Até o último mês de março, o Palmeiras divulgava a lista de relacionados para os jogos na véspera por meio de seu site oficial. Como a prática foi interrompida desde então, a dúvida em torno das presenças de Jean e Guerra na delegação que viaja para Curitiba vai durar mais tempo.

Caso Jean seja vetado para a partida na capital paranaense, Cuca tem a alternativa de manter Mayke na lateral direita, como já fez contra o Atlético-MG. Para o lugar de Guerra, os meias Raphael Veiga, Michel Bastos e Hyoran são as principais opções do treinador.

O atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, deve ser substituído novamente por Keno. Convocados para defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha (7 de junho) e Camarões (13 de junho), o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja também estão fora. Na defesa, Juninho é o favorito para atuar.

Uma provável escalação para o confronto tem Fernando Prass; Mayke, Juninho, Edu Dracena e Zé Roberto (Egídio); Thiago Santos e Tchê Tchê; Roger Guedes, Raphael Veiga e Keno; Willian. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Couto Pereira.