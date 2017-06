Com contrato até o fim do ano, Egídio manifesta desejo de renovar

O lateral-esquerdo Egídio tem contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras até o final da temporada. Após o treinamento desta segunda-feira, realizado na Academia de Futebol, o jogador manifestou o desejo de renovar, mas se disse pronto para, eventualmente, seguir sua carreira em outro clube.

“Eu converso muito com minha esposa, sobre renovar ou não. Estou com a consciência tranquila. Quero nesse ano jogar ainda mais do que joguei em 2015 e 2016. Minha vontade é ficar. Mas, se não acertar, estou pronto para seguir meu caminho”, declarou.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, durante a gestão do técnico Marcelo Oliveira, Egídio contabiliza dois gols em 81 jogos pelo Palmeiras. Com a camisa do clube alviverde, ele participou dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016.

“Desde o começo do ano a gente vem conversando sobre uma possível renovação. Se eu tiver que seguir outro caminho, saio super feliz pelas grandes conquistas que tive. É claro que quero permanecer no time que é o atual campeão brasileiro e que tem uma das melhores estruturas do Brasil. Mas isso é da vontade de Deus”, afirmou.

Como disputou apenas três jogos, Egídio poderia defender um segundo time no Campeonato Brasileiro – a partir do começo de julho, ele já está livre para assinar com outro clube. Deixar o Palmeiras agora, no entanto, não está nos planos do lateral esquerdo.

“Nesse ano, não passou pela minha cabeça sair. Quero ficar e ganhar mais um campeonato. A gente sonha com a Libertadores, um título que ainda não tenho. Estou tranquilo e concentrado em tentar dar continuidade para terminar o ano jogando”, declarou Egídio.

Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Palestra Itália. O volante Thiago Santos, lesionado, e o atacante Willian, suspenso, são desfalques certos para o confronto.