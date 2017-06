Após poupar em Campinas, Cuca estuda time para Copa do Brasil

Na 10º rodada do Campeonato Brasileiro, com alguns jogadores poupados, o Palmeiras venceu a Ponte Preta na tarde de domingo. Após o triunfo no Estádio Moisés Lucarelli, o técnico Cuca estuda a formação ideal para o confronto com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

O zagueiro Edu Dracena foi poupado para o jogo contra o time mineiro. O lateral esquerdo Zé Roberto (desconforto no tendão do adutor esquerdo), o atacante Keno (desgaste muscular) e o lateral direito Jean (plano preventivo por desgaste no joelho) também não atuaram em Campinas.

O lateral direito Mayke e o zagueiro Juninho não podem defender o Palmeiras na Copa do Brasil, uma vez que disputaram o campeonato por Cruzeiro e Coritiba. A lista de inscritos do torneio já está fechada, o que inviabiliza o aproveitamento do volante Bruno Henrique. Já Felipe Melo e Thiago Santos estão lesionados.

“Vamos pensar até quarta-feira no que podemos fazer de melhor”, disse Cuca após a partida contra a Ponte Preta. “É um jogo importante, um mata-mata contra o Cruzeiro. Vamos pensar bem com a fisiologia e ver o que temos de melhor para colocar”, completou o técnico.

O zagueiro Yerry Mina e o meia Alejandro Guerra, advertidos com o terceiro cartão amarelo em Campinas, estão fora do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Assim como o volante Tchê Tchê, expulso contra a Ponte Preta. Todos, portanto, têm boas chances de enfrentar o Cruzeiro.

“O Guerra já disputou mais de 25 partidas nesse ano. A gente tem que tomar cuidado. Não podemos perder atletas por jogos excessivos. Acho que ele está suspenso da próxima partida (contra o Grêmio). Vai ficar se recuperando para quarta-feira”, declarou Cuca.

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Palestra Itália. Uma possível escalação tem Fernando Prass; Fabiano, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Tchê Tchê e Jean; Roger Guedes, Guerra e Keno (Dudu); Willian.