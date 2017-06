Cuca programa treino fechado no Pacaembu para pegar Grêmio

Às 16 horas (de Brasília) de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, no Estádio do Pacaembu. Nesta sexta-feira, véspera do confronto com o time gaúcho, o técnico Cuca programou um treinamento no Estádio Municipal.

Um show da cantora norte-americana Ariana Grande, marcado para sábado, inviabilizará a realização do confronto entre Palmeiras e Grêmio no Estádio Palestra Itália. Assim, como de costume em situações do gênero, o time alviverde usará o Estádio do Pacaembu.

O Palmeiras esteve no campo municipal pela última vez em 7 de abril de 2017. Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, com gols de Willian, Borja e Dudu, o time então comandado por Eduardo Baptista ganhou do Novorizontino diante de mais de 24 mil pagantes.

O técnico Cuca será obrigado a mexer na equipe para o confronto com o Grêmio, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Suspensos, o zagueiro Yerry Mina e o volante Tchê Tchê são desfalques certos. Assim como o meia Alejandro Guerra, suspenso e lesionado.

Pensando no confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, previsto para a próxima quarta-feira, Cuca pode poupar outros jogadores. O primeiro duelo com o time equatoriano será realizado no Estádio Monumental e o segundo, no Palestra Itália, em 9 de agosto.