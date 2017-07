Perto dos 43 anos, Zé Roberto se diz abençoado e mira Libertadores

José Roberto da Silva Júnior, mais conhecido como Zé Roberto, completa 43 anos de idade nesta quinta-feira. Na véspera do confronto com o Barcelona de Guaiaquil, o lateral esquerdo do Palmeiras brincou com o próprio aniversário e manifestou o desejo de ganhar a Copa Libertadores pela primeira vez.

“O maior objetivo na minha carreira sempre foi conquistar. Em dois anos de Palmeiras, fomos campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Com certeza, meu maior objetivo é conquistar também essa competição (Libertadores), que ainda não tenho. É importante para mim e para o clube”, afirmou Zé Roberto, já em Guaiaquil.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental, o Palmeiras inicia a briga por uma vaga nas quartas de final do torneio continental. Na quinta, o veterano Zé Roberto espera retornar do Equador para o Brasil com um resultado promissor diante do Barcelona.

“É 4.3, turbinado”, sorriu o lateral esquerdo, brincando com a própria idade. “O maior presente com certeza seria voltar para a casa com a vitória. Viria em um bom momento, quando chego aos meus 43 anos com muita saúde”, afirmou, satisfeito com a chance de seguir atuando em alto nível.

“Hoje em via, a idade tem pegado muita gente de surpresa. Você vê pessoas com 30 anos e algum problema de saúde ou que nem vivem mais. Posso dizer que sou um cara abençoado. Estou em um grande clube, com sonhos, objetivos e em plena forma. Acho que fui abençoado por Deus e sou muito grato a ele”, declarou.

Zé Roberto foi convocado para defender a Seleção Brasileiras nas edições de 1998 e 2006 da Copa do Mundo. Durante sua longa carreira, vestiu a camisa de clubes como Real Madrid e Bayern de Munique. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final da temporada, quando deve encerrar a carreira.

No último ensaio antes do confronto com o Barcelona de Guaiaquil, o técnico Cuca comanda um treinamento no Estádio Monumental durante a noite desta terça-feira. Versátil, Zé Roberto pode ser aproveitado tanto na lateral esquerda quanto no meio de campo diante dos equatorianos.