Jogadores e direção tentam explicar momento ruim do Inter na Série B

O empate sem gols entre o Internacional e o Paraná, no Beira-Rio, fez a torcida colorada protestar após o jogo. Alguns torcedores chegaram a arremessar objetos na imprensa, mas a maioria preferiu proferir cânticos de ordem aos jogadores e à diretoria. Após o jogo, jogadores e direção tentaram dar explicações para o momento vivido.

Na saída de campo, o atacante Brenner foi sucinto nas palavras. “Não tem explicação. Temos que mostrar dentro de campo. Não tem o que falar. O momento é de poucas palavras”, disse o atleta.

Já, o lateral Ceará foi aos microfones e desabafou sobre a atual situação do Internacional. O jogador revelou que não sabia que seria titular no jogo e soube disso apenas na tarde desta terça-feira. Além disso, ele disse que se surpreendeu com a substituição no intervalo da partida. “Fui surpreendido com a substituição no intervalo. Então, individualmente fui abaixo do que poderia render, mas é opção. O Guto não me disse o motivo”, revelou. Ceará também afirmou que os salários estão dia e o ambiente do vestiário colorado é bom.

O vice-presidente de futebol Internacional, Roberto Melo, ressaltou que a nova comissão técnica teve um curto espaço de tempo para colocar em prática o futebol que querem. “Não sou eu quem faz o time jogar, não sou eu quem comanda a equipe. Eu dou condições para que o técnico faça o seu trabalho. O Guto acabou de chegar e não teve tempo para fazer treino”, avaliou.

O capitão D’Alessandro também conversou com a imprensa após o jogo e destacou que não gostou do jogo. “Para mim, foi um dos jogos mais feios que joguei no Beira-Rio. Não teve futebol. Nós reconhecemos que temos que fazer mais e fazer o dever de casa. Nós temos muito tempo pela frente ainda”, declarou. O meia também pediu paciência para os torcedores. “A gente entende a torcida, faz parte ficar chateado. É difícil quando tem torcedor vaiando com 10 ou 15 minutos de jogo por um passe errado, num primeiro tempo já tem vaia. Mas os mais experientes têm que ajudar para tirar essa pressão dos mais jovens”, reiterou.

O Internacional retorna a campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Brasil-PEL, no Estádio Bento Freitas, pela 10ª rodada da Série B.