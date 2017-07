Em teste de elencos, Verdão defende tabu contra o Grêmio no Pacaembu

Palmeiras e Grêmio, quarto e segundo colocados do Campeonato Brasileiro, respectivamente, são sempre apontados como dois dos melhores elencos do Brasil. Neste sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, as duas equipes terão a oportunidade de comprovar a afirmação em um jogo que será marcado pelo duelo dos reservas de Verdão e Tricolor.

Paulistas e gaúchos tem seu foco voltado para este meio de semana, quando atuam pela Copa Libertadores. O Alviverde, que encara o Barcelona de Guayaquil, quarta-feira, no Equador, terá um time repleto de reservas, o que, no entanto, não abala a confiança do técnico Cuca para o confronto.

“Acho que vai ser uma partida muito interessante, uma amostra dos bons elencos que Palmeiras e Grêmio têm. Teremos uma equipe alternativa nos nomes, mas sem grandes mudanças táticas graças ao bom elenco que temos. O Grêmio também tem um time forte, mesmo alternativo. Estamos a seis pontos deles e vamos tentar de todas as formas diminuir para três”, disse o treinador.

Se conseguir diminuir a diferença de pontos, o Palmeiras irás manter um tabu contra o Grêmio no Pacaembu. No confronto entre os dois times no Paulo Machado de Caravalho, que deixou de ocorrer entre 1993 e 2012, o Verdão soma 11 vitórias e apenas três empates nos 14 jogos disputados.

Curiosamente, será o terceiro ano seguido de partidas entre Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, já que o Palestra Itália esteve ocupado para shows em todas essas oportunidades. “Sempre é um jogão. São duas escolas que gostam de atacar. Eu e o Renato gostamos. São dois bons elencos”, completou Cuca.

Assim como o Palmeiras, o Grêmio também vem de uma sequência de partidas importantes e mirando o primeiro duelo pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira. Assim, o técnico Renato Portaluppi optou por poupar os titulares gremistas no Campeonato Brasileiro e o Tricolor viajou para São Paulo apenas com os jogadores reservas. Apesar de não ser a equipe principal, o grupo possui atletas experientes para a partida.

Os laterais Léo Moura e Marcelo Oliveira, além do meia-atacante Miller Bolaños, estão recuperados de lesões e devem iniciar o jogo. Para o confronto, o treinador gremista terá dois desfalques certos: o volante Maicon, que está com uma lesão no tendão de Aquiles, e o meia argentino Gastón Fernández, que sofreu um pisão durante um treinamento.

Apesar da formação apenas com suplentes, o atacante Everton acredita que o time pode sair com um bom resultado de São Paulo. “A gente sabe da qualidade do nosso grupo. Prova disso é que quem entra vem dando conta do recado. A gente vai procurar fazer uma partida concentrada e ir em busca dos três pontos, que o mais importante no momento”, ressaltou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x GRÊMIO



Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 1 de julho de 2017, sábado

Horário: 26h (Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ-FIFA)

Assistentes: Rodrigo F Henrique Correa (RJ-FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ-CBF)



PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos (Egídio), Luan e Juninho; Bruno Henrique e Thiago Santos (Gabriel); Willian (Róger Guedes ou Erik), Dudu (Raphael Veiga), Keno; Borja

Técnico: Cuca

GRÊMIO: Léo (Bruno Grassi); Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo (Bressan) e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon (Machado ou Kaio), Fernandinho, Miller Bolaños, Lincoln; Everton

Técnico: Renato Gaúcho