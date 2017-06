Corinthians visita o Coritiba para tentar se distanciar na ponta

Com o melhor início de campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Corinthians voltará a colocar em jogo a invencibilidade que perdura desde o Estadual, há 20 partidas, a partir das 11 horas (de Brasília) deste domingo. O adversário será o Coritiba, no Couto Pereira.

O objetivo do Corinthians é conquistar a sétima vitória consecutiva na competição nacional para acompanhar tranquilo o complemento da oitava rodada. Com 19 pontos ganhos, o time dirigido por Fábio Carille é seguido de perto pelo Grêmio, que soma 18 e enfrentará o Cruzeiro na noite de segunda-feira, no Mineirão.

“É claro que ficamos felizes com o nosso desempenho, que é fruto dos treinamentos. Ninguém acreditava nisso. Só que continuamos trabalhando com muita humildade, até porque sabemos que o campeonato é longo. O time tem que manter a cabeça no lugar”, alertou o jovem lateral esquerdo Guilherme Arana.

Para não se deixar levar pela boa fase, o Corinthians contará com o reforço de dois jogadores de Seleção Brasileira. O lateral direito Fagner e o meia Rodriguinho retornaram dos amistosos na Austrália e ficarão com as vagas de Paulo Roberto e Jadson, que acusou desgaste físico e será desfalque.

Do outro lado, o Coritiba, uma das surpresas do Brasileirão com os seus 14 pontos ganhos, terá uma baixa considerável. O atacante Kléber Gladiador foi expulso após trocar cusparadas no frustrante empate sem gols com o Bahia, o primeiro da série de dois jogos em casa – na próxima rodada, o oponente será outro time que briga pela ponta da tabela, o Grêmio, em Porto Alegre.

Kléber, entretanto, é o único problema do técnico Pachequinho, que tem pelo menos três opções para a vaga. Se ele quiser manter a experiência no setor, Alecsandro ganhará a sua primeira chance como titular, embora ainda busque um melhor ritmo, quesito no qual Iago e Neto Berola estão um pouco à frente. Na lateral esquerda, William Matheus retornará de suspensão para disputar espaço com Thiago Carleto, que estreou diante dos baianos.

O comandante coxa-branca mostrou ter estudado bem o Corinthians e, desta forma, espera armar uma formação que se imponha como mandante. “Vamos montar a equipe ideal. A partida será difícil, contra o líder da competição. É um time que tem atletas rápidos, forte defensivamente e bom de bola parada. Mas, dentro do Couto, o Coritiba tem que ser mais forte”, pregou Pachequinho.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CORINTHIANS

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 18 de junho de 2017, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés (RJ) e Michael Correia (RJ)

CORITIBA: Wilson; Dodô, Werley, Márcio e Thiago Carleto (William Matheus); Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real; Henrique Almeida, Alecsandro (Iago) e Rildo

Técnico: Pachequinho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille