Corinthians recebe São Paulo por ponta e invencibilidade em clássicos

O Corinthians colocará em jogo a liderança do Campeonato Brasileiro e a sua invencibilidade nos clássicos disputados em 2017, a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Itaquera. O adversário será o São Paulo, vítima nas semifinais do Campeonato Paulista, que tenta vencer a primeira partida fora de casa e ascender na tabela nacional sob o comando de Rogério Ceni.

Com 13 pontos ganhos e vindo de uma goleada por 5 a 2 sobre o Vasco, em São Januário, o Corinthians computa quatro de vantagem para o São Paulo, que derrotou o Vitória por 2 a 0 na rodada passada. As maiores ameaças ao topo da tabela são Grêmio e Coritiba, que somam 12 cada e têm Bahia e Botafogo, respectivamente, como oponentes neste domingo.

Para os comandados do técnico Fábio Carille, a ordem é não se deixar levar pelo bom momento e manter o mesmo discurso humilde da campanha vitoriosa no Estadual. “Temos que continuar com essa pegada. Sabemos que é só o começo do campeonato, mas estamos no caminho certo. Estar lá em cima desde agora é importante”, comentou o zagueiro Pablo.

O trunfo para o Corinthians seguir em alta neste fim de semana é o seu bom rendimento em clássicos. Contra o São Paulo de Ceni, foram três empates e uma vitória até então. No último fim de semana, o time provou que segue competitivo diante de rivais paulistas também no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Santos por 2 a 0, em Itaquera.

Quem possui estrela nos clássicos a serviço do Corinthians é o centroavante Jô, que ainda não passou em branco contra Palmeiras, São Paulo e Santos desde o seu retorno ao clube do Parque São Jorge. “Mas, como sempre falo, o importante é seguir crescendo com os pés no chão”, ponderou o goleador.

No Majestoso deste domingo, Jô terá novamente a companhia de Ángel Romero no ataque corintiano. O artilheiro de Itaquera retornou da seleção do Paraguai, derrotada pelo Peru em amistoso, e retomará a vaga ocupada por Clayson contra o Vasco. Em compensação, o lateral direito Fagner e o meia Rodriguinho seguem com o Brasil de Tite.

Já para o São Paulo, o Majestoso representa a chance de quebrar duas marcas negativas. A equipe não conseguiu pontuar fora de casa neste Campeonato Brasileiro e nunca venceu o rival em Itaquera. Iniciou a rodada na sétima posição do Brasileiro graças aos 100% de aproveitamento que tem no Morumbi – longe de casa, perdeu por 1 a 0 para Cruzeiro e Ponte Preta.

“A calma que apresentamos em casa (com três vitórias sem sofrer gols) é o detalhe que está faltando para marcar pontos fora de casa. Estamos muito próximos de pontuar longe do Morumbi, mas cometemos erros primários”, disse o técnico Rogério Ceni.

Já em Itaquera o São Paulo jogou em seis oportunidades, conseguindo apenas dois empates e sendo derrotado quatro vezes. Mesmo confiante com o triunfo da última quinta-feira, sobre o Vitória, o Tricolor deu indícios de que jogará recuado e apostando em um contra-ataque na casa do Corinthians.

“É sempre bom chegar com uma vitória para encarar um clássico. O Corinthians, da mesma forma, fez um ótimo resultado contra o Vasco. Vamos tentar achar um esquema de jogo que seja adequado, compatível para encarar o Corinthians lá dentro, para tentar a vitória. É uma tarefa difícil, claro, um time que vem com confiança, embalado. Mas temos que tentar encontrar alternativas para que jogadores acreditem na vitória”, declarou Ceni, com a escalação indefinida publicamente.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 11 de junho de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

CORINTHIANS: Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Éder Militão, Lugano (Lucão) e Maicon; Bruno (Maicosuel), Jucilei, Cícero e Júnior Tavares; Thomaz (Thiago Mendes); Marcinho e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni