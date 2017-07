Carille usa Lulinha de exemplo para explicar cautela com Pedrinho

Fábio Carille apostou em Pedrinho para furar o sistema defensivo do Botafogo na tarde desse domingo e em menos de um minuto viu o garoto de 19 anos fazer toda a jogada do gol da vitória do Corinthians em Itaquera. Ciente de que a euforia seria grande logo após o apito final, o técnico corintiano fez questão de explicar o momento do meia e avisou que vai continuar segurando a promessa das categorias de base do clube em alguns jogos.

“Pedrinho é um jogador de muito talento, que está trabalhando bem. Estamos fazendo um trabalho com ele, sim. Estamos vendo alguns jogos para colocá-lo. (Jogo) de muito choque ainda não é para ele. Temos de preparar. Eu trabalhei com o Lulinha, uma qualidade imensa, mas talvez em 2007 o moleque foi queimado. Eu penso em tudo isso, mas pode ter certeza que (Pedrinho) vai ser um grande jogador para o futebol brasileiro”, avisou Carille.

Lulinha, hoje com 27 anos e usado como exemplo pelo comandante da equipe alvinegra, também saltou da base para o time profissional do Corinthians envolvido em uma expectativa muito grande, em 2007. Naquele ano, no entanto, o Corinthians viveu a pior temporada de sua história e acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Lulinha acabou ficando marcado, perdeu espaço e deixou o clube um ano e meio depois.

Essa é a explicação para Pedrinho ter atuado em apenas nove jogos nessa temporada, quase sempre entrando nos minutos finais, como nesse domingo. Durante a semana, o meia ainda faz um trabalho de fortalecimento e parece tranquilo, sem pressa. Nada disso, porém, o impede de vibrar com uma tarde marcante na Arena de Itaquera.

“Tive a oportunidade. Estou trabalhando todo dia, sendo lapidado. Pude fazer a jogada (do gol). Eu sempre tento buscar jogadas criativas. Eu vi que os zagueiros estavam saindo e dei um chapeuzinho. É uma jogada que tento desde o início na base, e pude ser feliz”, comentou o jogador, ainda franzino. “Estou fazendo um trabalhando para ficar mais forte, sair na frente dos zagueiros e fazer as jogadas”, contou.

