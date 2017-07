Carille abre possibilidade de Léo Príncipe voltar contra a Ponte Preta

O Corinthians mais uma vez não repetirá sua escalação no próximo sábado, diante da Ponte Preta, em Itaquera. Nesse domingo, Fágner, que estava pendurado, levou mais um cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência natural seria novamente a improvisação de Paulo Roberto, mas, Fábio Carille abriu a possibilidade de voltar a utilizar o jovem Léo Príncipe no setor.

“O Léo Príncipe voltou a treinar essa semana. Vamos ver terça, quarta, para ter a melhor decisão para o jogo de sábado”, explicou o comandante corintiano, com um semblante otimista.

Reserva natural de Fágner, Léo Príncipe sofreu um estiramento muscular no bíceps femural da coxa no segundo duelo com Universidad de Chile, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, dia 10 de maio. Desde então, o jovem de 20 anos vem tratando o problema para ficar à disposição.

Outras preocupações para o confronto com a Macaca são os atletas pendurados com dois cartões amarelos. Afinal, Gabriel, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Jô podem ficar de fora do clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália, se forem advertidos com cartão no próximo sábado.

Quem volta ao time é Romero. O atacante paraguaio cumpriu suspensão contra o Botafogo e viu Clayson ser utilizado em seu lugar. Tudo indica que o camisa 11 retome a condição de titular na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.