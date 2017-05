Borja e Mina são convocados pela Colômbia e desfalcarão Palmeiras

A seleção colombiana divulgou a lista de convocados para os amistosos contra Espanha e Camarões, nos dias 7 e 13 de junho. Entre os nomes escolhidos por José Pékerman para os confrontos que serão realizados na Espanha três atuam no futebol brasileiro. O zagueiro Mina e o atacante Borja, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Pablo Armero, do Bahia, foram lembrados pelo treinador e desfalcarão suas equipes no Campeonato Brasileiro.

Pelo lado alviverde, a dupla não deve entrar em campo nos confrontos contra Coritiba, Fluminense e no clássico frente ao Santos, válidos pelas 5ª, 6ª e 7ª rodadas, respectivamente. Além dos dois atletas, o Palmeiras também terá o desfalque de Guerra, convocado pela seleção venezuelana. Já Armero deve desfalcar o Tricolor baiano nas partidas contra Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

Os amistosos realizados no próximo mês servirão de preparação para a Colômbia, que ocupa a segunda colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas com 24 pontos – dois a mais que a Argentina, que aparece na quinta posição.

Confira a convocação:

Goleiros: David Ospina (Arsenal (ING) e Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Defensores: Santiago Arias (PSV Eindhoven), Cristian Zapata (Milan), Pablo Armero (Bahia), Yerri Mina (Palmeiras), Davison Sanchez (Ajax), John Medina (Pachuca), Óscar Murillo (Pachuca), Frank Fabra (Boca Juniors)

Meio-campistas: Carlos Sánchez (Fiorentina), Juan Cuadrado (Juventus), James Rodríguez (Real Madrid), Daniel Torres (Alavés), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Edwin Cardona (Monterrey), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Abel Aguilar (Deportivo Cali)

Atacantes: Radamel Falcão (Monaco), Carlos Bacca (Milan), Miguel Borja (Palmeiras), Luis Muriel (Sampdoria), José Izquierdo (Brujas), Teófilo Gutierrez (Rosário Central)