Maicosuel se despede do Atlético Mineiro e fica perto do São Paulo

O meia Maicosuel não é mais jogador do Atlético Mineiro. O jogador utilizou sua rede social oficial para se despedir do clube mineiro. Com isso, Maicosuel fica livre para acertar sua ida ao São Paulo.

Em sua despedida dos torcedores atleticanos, Maicosuel agradeceu o clube e seus companheiros. O jogador deve chegar nesta quarta-feira na capital paulista para realizar exames físicos e fechar contrato com o Tricolor.

“Encerrando hoje um ciclo importante da minha carreira e escrevendo para registrar um agradecimento ao Clube Atlético Mineiro. Foram quatro títulos, muitas alegrias, histórias para contar, mas agora chegou a hora de partir para uma nova etapa. Sei que no futebol, como na vida, é difícil agradar a todos, mas fico feliz por saber que existem pessoas que reconhecem o esforço e a vontade que sempre tive de ajudar o clube em todas as vezes que estive em campo. A vocês que lembrarão com carinho da minha passagem pelo clube, meu muito obrigado especial. Ficarei sempre na torcida pelos amigos que deixo aqui, do porteiro ao presidente. Como sempre me disseram, entrei funcionário e saí torcedor do Galo”, postou em seu Instagram oficial.

Apesar da postagem, o Galo ainda não confirma a negociação, pois ainda aguarda as assinaturas. Para ter o “Mago”, o São Paulo deve desembolsar cerca de R$ 3,5 milhões.