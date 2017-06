Atlético-GO apresenta oficialmente três reforços para o Brasileirão

O Atlético-GO apresentou oficialmente nesta terça-feira três novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. São eles o meia-atacante Diego Rosa, o volante Everton Heleno e o zagueiro Marcão, que inclusive já foram relacionados para confrontos da equipe no torneio nacional.

Os três atletas chegam para reforçar o elenco do Dragão, que teve um início ruim na disputa do Campeonato Brasileiro. Já integrado ao grupo nesta maratona de jogos do torneio nacional, Diego Rosa atuou em quatro partidas pelo Atlético-GO. Outro que entrou em campo foi o volante Everton Heleno. Já o zagueiro Marcão foi relacionado, mas ainda não realizou sua estreia pela equipe.

Marcão se juntou à equipe goiana após defender o Atlético-PR, sendo emprestado pelo Furacão até o final da temporada. Outro que veio de um clube da Série A foi Diego Rosa. O meia-atacante chegou a ser anunciado pelo Dragão no fim do ano passado, mas acabou indo para o Bahia. Sem espaços no Tricolor, acabou fechando com o Atlético-GO. Já o volante Everton Heleno foi contratado após se destacar no CSA.

Com os novos reforços, o Atlético-GO ganha opções na luta contra o rebaixamento para a Série B. A situação atual da equipe não é boa, já que, após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, acabou voltando para a lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados.