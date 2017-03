Sem Cleber, Santos relaciona 19 atletas para jogo com The Strongest

O Santos já está preparado para o seu primeiro jogo em casa na Libertadores após cinco anos. Após o último treinamento na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores para o embate diante do The Strongest, nesta quinta, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Como o regulamento da competição prevê apenas sete suplentes no banco de reservas, o comandante santista terá que cortar um atletas antes de divulgar a escalação.

A principal novidade ficou por conta do zagueiro Cleber, que segue com dores no joelho esquerdo e foi cortado do confronto. O defensor levou uma pancada no local durante a estreia diante do Sporting Cristal, no Peru, e ainda não participou das atividades com o restante do elenco santista. Desta forma, o jovem Lucas Veríssimo, de 21 anos, assume a vaga. Ele repetirá a dupla de zaga com David Braz. Os dois atuaram juntos na goleada de 4 a 1 sobre o São Bernardo, no último domingo, no ABC, pelo Paulistão.

O goleiro Vanderlei também segue fora. Ele ainda está se recuperando de uma fratura no dedo anelar e luxação no dedo médio da mão esquerda.

Além do problema na defesa, o técnico Dorival Júnior ainda tem a dúvida no ataque entre Copete, Vitor Bueno e Bruno Henrique. O colombiano e o camisa 7 são titulares desde o final da última temporada. Porém, o reforço de R$ 13,5 milhões marcou três gols na goleada do último domingo e pode começar jogando nesta quinta.

A provável escalação do Santos para o confronto tem :Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete (Bruno Henrique) e Ricardo Oliveira.

Veja abaixo a lista com os 19 atletas relacionados:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Volantes: Leandro Donizete, Yuri, Thiago Maia e Renato.

Meio-campistas: Lucas Lima, Rafael Longuine e Vitor Bueno

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández