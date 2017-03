São Paulo confirma lesão muscular de Cueva, mas não estipula retorno

O técnico Rogério Ceni teve que lidar com uma notícia nada agradável. Submetido a exames nesta quinta-feira, logo depois de chegar ao Brasil, o meia Christian Cueva foi diagnosticado com um edema e um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e virou desfalque no São Paulo.

Entregue ao departamento médico do clube, ele terá que realizar fisioterapia em período integral no Reffis. Apesar de não ter data estipulada para o retorno, é provável que jogador perca pelo menos os dois jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Linense. As partidas serão realizadas no próximo domingo e no dia 9 de abril, no estádio do Morumbi.

“Vínhamos poupando o Cueva em alguns jogos, porque estava sentindo justamente no lugar que sofreu a lesão. Segurei em alguns jogos, tirei contra o Palmeiras. Nós escolhemos poupar e tirar mais cedo em alguns jogos justamente porque reclamava dessa dor. Perco por dois jogos da seleção, mas faz parte da vida”, lamentou Ceni.

Cueva sentiu a lesão quando defendia a seleção peruana em partida contra o Uruguai, na última terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Após perceber a fisgada, o camisa 10 ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e foi substituído, recebendo atendimento médico de maneira imediata.