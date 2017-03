FPF não leva adiante proposta do São Paulo de mudar data do Majestoso

O clássico entre São Paulo e Corinthians acontecerá mesmo em 26 de março, no Morumbi. Segundo pessoas ligadas à Federação Paulista de Futebol (FPF), a entidade nem sequer levou adiante o pedido do Tricolor de alterar a data do Majestoso, que acontecerá entre duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

O São Paulo alega que será demasiadamente prejudicado no clássico porque três de seus principais jogadores – os argentinos Lucas Pratto e Buffarini, e o peruano Cueva – foram convocados por suas respectivas seleções, tornando-se desfalques para o primeiro Majestoso do ano.

Por meio do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o São Paulo entrou em contato com Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da entidade que rege o futebol paulista, para solicitar a mudança. A FPF, contudo, não encontrou uma outra data para o clássico válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista em função da proximidade com as quartas de final do torneio.

“Falamos com o presidente da FPF, mostrando a importância do jogo de tamanha grandeza estarem presentes os grandes jogadores. Nós teremos três jogadores em seleções, o Corinthians acho que 2. Ele disse que vai estudar e atenderá se encontrar outra data”, disse Leco, no último domingo.

Por enquanto, o Corinthians só tem um desfalque certo para o clássico. Trata-se de Fagner, lembrado mais uma vez por Tite. O Timão, porém, pode perder o zagueiro Balbuena e o atacante Romero para a seleção paraguaia, mas mesmo assim se posicionou de forma contrária à alteração da data.