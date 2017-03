Santos ‘vira a chave’ e pega o São Bernardo para se recuperar no Paulista

Após a derrota para o Corinthians por 1 a 0, no último sábado, em Itaquera, o Santos se viu pressionado para a estreia na Libertadores. Porém, o empate em 1 a 1 com o Sporting Cristal aliviou um pouco a tensão pelos lados da Vila Belmiro. O problema é que o calendário do futebol brasileiro não dá descanso e os santistas já precisam ‘virar a chavinha’ rapidamente, pois encaram o São Bernardo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Apesar do resultado considerado razoável no primeiro jogo da Liberta, o Peixe vive uma situação bem diferente no Estadual. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Dorival Júnior está apenas na terceira colocação do grupo D, com 10 pontos. E como faltam apenas cinco rodadas para o término da primeira fase da competição, o treinador não pensa em poupar seus jogadores contra o Bernô.

Caso o Santos estivesse melhor posicionado no Paulistão, o comandante até cogitaria a possibilidade de preservar alguns atletas, visando a segunda rodada da Libertadores, onde a equipe encara o The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O problema é que além do momento difícil no Paulistão, Dorival também deve manter a equipe para buscar um melhor entrosamento, já que o duelo contra o Sporting Cristal foi o primeiro com Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira atuando juntos na temporada. Porém, o técnico Dorival Júnior ganhou um desfalque de última hora para o duelo. O zagueiro Cleber sentiu uma pancada no joelho esquerdo e ele foi vetado pelo departamento médico. Sendo assim, o comandante deve escalar a dupla de zaga com Lucas Veríssimo e David Braz.

“Não pensamos em poupar ninguém, vai o time titular. Neste momento, vamos ter calma e ver o que projetamos para o fim de semana”, explicou Dorival, deixando no ar que até pode fazer mudanças no time, mas por questões técnicas e não para poupar algum atleta especificamente.

Bernô aposta em velhos conhecidos

Se o Santos busca se recuperar de vez no Paulistão, o São Bernardo tem como meta acabar com a ‘montanha-russa’ que vem sendo sua campanha no torneio estadual. Ao todo, a equipe do ABC tem três vitórias, quatro derrotas e nenhum empate. Fora isso, o time comandado por Sérgio Vieira não consegue embalar uma boa sequência se jogos. Afinal, a equipe perde uma, depois ganha outra e vai seguindo.

Mesmo com essa inconstância, o Bernô segue bem vivo na luta para chegar nas quartas de final do Paulista. Com nove pontos, o clube ocupa a terceira colocação do grupo A, liderado com facilidade pelo Corinthians. A esperança para o time do ABC é ultrapassar o Botafogo-SP, que está em segundo, mas com apenas um ponto de diferença.

E para alcançar a classificação, o São Bernardo conta com dois atletas bem conhecidos pelo torcedor santista. Afinal, no comando de ataque está o veterano Edno, aquele mesmo que já atuou por Corinthians, Botafogo, Portuguesa, etc.

Já pelos lados do campo quem aparece é o jovem Walterson. Com apenas 22 anos, o atacante atuou pelo Santos no ano passado. Emprestado pelo Bernô, o atleta veio para o time B do Peixe, se destacou e foi promovido aos profissionais. Agradando o técnico Dorival Júnior, ele chegou a entrar em algumas partidas na reta final da temporada. Porém, o time do ABC não aceitou cedê-lo por mais um ano de empréstimo e o jogador acabou voltando para o clube que o revelou.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X SANTOS

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)

Data: 12 de março de 2017, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo Lima

SÃO BERNARDO: Daniel; Braga, Edimar, João Francisco e Eduardo; Geandro, Vinicíus Kiss e Fellipe Mateus; Marcinho, Walterson e Edno.

Técnico: Sérgio Vieira

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete (Bruno Henrique) e Ricardo Oliveira.

Técnico: Dorival Júnior