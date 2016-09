Santos perde Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Victor Ferraz para o clássico

Como se já não bastasse a polêmica derrota por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, o Santos também terá três problemas para a sequência da competição. Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo e não encaram o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Lima, expulso, também não estará à disposição de Dorival Júnior.

Sem o trio, o comandante santista deve dar oportunidade a Daniel Guedes, Jean Mota e Rodrigão no time titular. Em compensação, Thiago Maia volta de suspensão e retorna à equipe. Assim, Léo Cittadini retorna ao banco de reservas.

Na manhã desta sexta-feira, o Peixe ainda treina em Porto Alegre na manhã antes de retornar a Santos. Dos últimos cinco jogos, o Alvinegro só venceu um – contra o Atlético-MG –, e perdeu para América-MG, Coritiba, Figueirense e Internacional.

O resultado no Beira-Rio determinou o fim de um jejum de 14 jogos do Inter no Brasileirão. A equipe colorada chegou a 27 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Já o Santos manteve o quinto lugar, com 36 pontos, mas ficou distante do G4. O Corinthians, quarto colocado, chegou aos 40 pontos.

