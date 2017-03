Em jogo morno, Cruzeiro fica no 0 a 0 com Joinville e avança na liderança

Joinville e Cruzeiro fizeram um jogo morno, com poucas oportunidades e pouca animação, na noite desta terça-feira, em Santa Catarina, pela fase inicial da Primeira Liga. O empate sem gols mantem a Raposa na frente do grupo C, já classificado e ajuda o Atlético-MG, que avança para a próxima fase em segundo.

A partida foi utilizada para a Raposa como um treino de luxo. O técnico Mano Menezes aproveitou o jogo para rodar jogadores e dar oportunidades para atletas que há muito tempo não jogavam ou precisam ganhar ritmo de jogo. Entre eles, o principal destaque foi o zagueiro Dedé, que estava há mais de um ano sem entrar nos gramados. Ele foi pouco exigido, já que a equipe do Joinville apresentou poucas dificuldades.

Classificado na Primeira Liga, o time celeste volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Uberlândia, no Parque do Sabiá. Já o Joinville terá pouco tempo para descansar e já volta a jogar na quinta-feira, às 18h (de Brasília), contra o Criciúma.

O Jogo

Embora estivesse tranquilo para a partida, já classificado e com time reserva, o Cruzeiro foi o time que mais se impôs nos primeiros minutos de jogo. A Raposa dominava as ações, tinha a posse de bola e trocava passes em busca de boas jogadas. Isso, entretanto, não fazia o time azul ter importantes lances, por causa da grande barreira defensiva formada pelo Joinville.

Aos poucos, a equipe mineira foi fazendo com que sua superioridade tática se transformasse em oportunidades de gol. E, aos poucos, a Raposa ia agredindo, criando espaços, abrindo o jogo. Aos 30 minutos o time azul teve sua melhor oportunidade. Em troca de passes que começou na defesa, a bola sobrou para Elber, na cara do gol. Ele finalizou com força, e o goleiro Ferreira conseguiu fazer uma boa defesa.

Já nos acréscimos, o Cruzeiro perdeu um gol feito. Raniel recebeu na área, correu mais que o zagueiro e ficou de cara para o goleiro. Ele driblou o arqueiro, mas bateu na trave, já sem nenhum defensor.

Segundo tempo

A etapa complementar foi exatamente como a inicial: Cruzeiro melhor em campo, com posse de bola, mais potência tática, mas isso não fazia que o time tivesse grandes oportunidades. Algumas eram criadas, mas não o suficiente para assustar a equipe de Santa Catarina.

Aos 36 minutos o Cruzeiro teve a melhor chance do segundo tempo. Em descida em velocidade do Cruzeiro, Rafinha cruzou pra Elber, na cara do gol, e ele furou. Fabrício, porém, aproveitou a bola e chutou. O goleiro fez uma ótima defesa, a redonda ainda sobrou, na cara do gol e o ala conseguiu errar.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 TOMBENSE

Local: Arena Joinville, Santa Catarina (SC)

Data: 21 de março de 2017, Terça

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Magno Arantes Lira e Pedro Araújo Dias Costa

Cartões: Lucas Romero, Dedé (Cruzeiro); Gustavo Xuxa (Joinville)

CRUZEIRO: Lucas França, Mayke, Dedé, Murilo, Fabrício, Hudson (Marcos Vinícius), Lucas Silva, Lucas Romero (Bryan), Elber, Rafinha e Raniel (Alex).

Técnico: Mano Menezes.

JOINVILLE: Ferreira, Lucas Sum (Jeferson), Igor, Léo Coltro, Madson (Daniel Soares), Formiga, Renan Torquato, Eduardo Person, Gustavo Xuxa, Dereck (Victor Hugo), Janderson.

Técnico: Fabinho Santos.