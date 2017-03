Zagueiro Mina evita falar sobre Barcelona e se diz feliz no Palmeiras

Dono de uma posição entre os titulares, querido pela torcida alviverde e campeão brasileiro, o zagueiro Yerry Mina se diz feliz com a camisa do Palmeiras. Aos 22 anos de idade, o jovem colombiano prefere não falar sobre seu provável futuro no poderoso Barcelona.

Após se destacar pelo Independiente Santa Fe, Mina assinou contrato com o Palmeiras até a metade de 2021. O acordo prevê que o Barcelona tem prioridade de compra do promissor zagueiro até depois da Copa do Mundo de 2018, a ser disputada na Rússia.

“Agora, estou trabalhando aqui com o Palmeiras e me sinto muito feliz”, disse Mina ao ser questionado sobre a provável transferência ao Barcelona após o treino desta quinta-feira. Em repetidas ocasiões, o colombiano destacou o ambiente favorável encontrado no elenco palestrino.

“Fui acolhido como um menino e me sinto em casa, como se estivesse na Colômbia. Ficam sempre preocupados comigo, por isso agradeço aos diretores, jogadores e torcida pelo apoio. É como uma grande família. Estamos sempre juntos e demonstramos isso em campo”, afirmou Mina.

Famoso por suas dancinhas, o zagueiro colombiano contabiliza 19 partidas e cinco gols pelo Palmeiras, três em clássicos estaduais. Recentemente, Yerry Mina colaborou para a chegada do compatriota Miguel Borja, que veio após se destacar pelo Atlético Nacional.

“Eu falava com o Borja todos os dias, dizendo que o Palmeiras tinha um time muito bom e que brigaria por títulos. Acho que ele tomou uma boa decisão”, disse Mina, antes de citar a própria transferência. “Havia outros times interessados, mas decidi acertar com o Palmeiras e foi a melhor decisão da minha carreira”, completou.

Às 18h30 (de Brasília) deste domingo, diante do Santos, Yerry Mina terá na Vila Belmiro mais uma chance de balançar as redes em um clássico pelo Palmeiras. Como Vitor Hugo está suspenso, o defensor colombiano deve atuar ao lado do veterano Edu Dracena.