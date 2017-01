Palmeiras inicia semana com elenco completo e em busca de time ideal

A versão de 2017 do Palmeiras começará a tomar forma a partir desta segunda-feira. O técnico Eduardo Baptista terá pela primeira vez os 32 jogadores do elenco à disposição para trabalhar na Academia de Futebol. A expectativa é de que o treinador termine a semana com o time ideal fechado.

Trabalhar com 32 jogadores foi uma determinação de Eduardo Baptista. Os últimos atletas que se apresentaram ao treinador foram o reforço Alejandro Guerra e o zagueiro Yerry Mina. Eles tiveram um cronograma de férias diferente do que foi passado para o restante do elenco.

Guerra disputou o Mundial de Clubes da Fifa pelo Atlético Nacional-COL e ganhou mais alguns dias de folga. Mina, por sua vez, estava compensando uma semana perdida em dezembro para tratar de uma lesão na coxa. Os dois chegaram na Academia de Futebol na manhã de domingo.

Com o grupo fechado, Eduardo Baptista buscará definir os titulares que enfrentarão o primeiro compromisso desta temporada. No dia 21, próximo sábado, o Palmeiras fará um amistoso de caráter beneficente com a Chapecoense, na Arena Condá. Será a primeira chance de ver como o time se comportará com os novos reforços.

Uma definição é o esquema de jogo que será utilizado. Eduardo Baptista comandou treinos técnicos ao longo da última semana com o objetivo de acostumar os atletas à formação 4-1-4-1.

Além das atividades habituais de melhorar fundamentos, os jogadores fizeram trabalhos que priorizavam a troca de passes no meio-campo e a marcação pressão quando o time não está com a bola. No final de semana – e sem a presença da imprensa -, Eduardo Baptista fez os primeiros treinos táticos com uma equipe completa.

A tendência é de que o setor defensivo tenha a mesma disposição projetada pelo técnico Cuca na conquista do Brasileirão, com Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto formando uma linha de quatro. O goleiro Fernando Prass deve retomar a vaga de Jailson entre os titulares.

Do meio para frente, a dúvida é como Eduardo Baptista usará Guerra. Ele testou o meio-campo com Róger Guedes e Dudu abertos nas extremidades e Tchê Tchê e Moisés formando o miolo do esquema tático. A contenção ficará a cargo do volante Felipe Melo.

Já o ataque terá a presença isolada de Alecsandro. Os torcedores palmeirenses tinham grandes expectativas quanto à vinda de um reforço de peso para substituir Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City. Mas o diretor Alexandre Mattos disse que o ciclo de contratações e de saídas de jogadores está encerrado no clube.

No total, o time se desfez de 11 jogadores: o goleiro Vagner, os laterais João Pedro e Fabrício, o zagueiro Roger Carvalho, os volantes Matheus Sales e Gabriel, os meio-campistas Cleiton Xavier e Allione e os atacantes Gabriel Jesus, Leandro Pereira e Luan.

Em contrapartida, o time acertou a contratação de oito jogadores: o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran e os atacantes Keno e Willian. O lateral Fabiano, que participou da conquista do Brasileirão, teve parte dos direitos comprados do Cruzeiro e também segue na equipe.

Além de enfrentar a Chapecoense, o Palmeiras terá um amistoso contra a Ponte Preta, no dia 29, no Palestra Itália, antes de estrear oficialmente na temporada. O primeiro jogo válido pelo Paulistão será disputado em 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na arena alviverde.