Mina se diz emocionado com gol aos 50 minutos do segundo tempo

Herói da vitória do Palmeiras sobre o Jorge Wilstermann, ao marcar o único gol da partida da noite desta quarta-feira aos 50 minutos do segundo tempo, o zagueiro Yerry Mina vibrou bastante com o seu feito. O jogador viu o lance no telão do Palestra Itália antes de deixar o gramado.

“Estou muito emocionado pelo gol. Não tenho palavras para agradecer a Deus. A glória é sempre para Ele”, comentou Mina, em entrevista à Fox Sports.

“A gente está sempre unido, trabalhando forte e foi um jogo muito difícil. Continuamos trabalhando até conseguir o gol. O time deles é um grande time, correu e ficou atrás. Foi muito difícil, mas sabíamos que precisávamos ganhar. Agradeço muito à torcida, que nos apoiou e sempre confiou”, acrescentou o zagueiro colombiano.

O técnico Eduardo Baptista teve mais palavras para falar sobre o gol de Mina. Já tranquilo após se reunir com os seus atletas no vestiário, o comandante palmeirense destacou a insistência do zagueiro na busca pela vitória sobre o time boliviano nos minutos finais.

“Foi um lance em que o Mina poderia ter voltado para a defesa, mas teve a persistência de permanecer na área. Tínhamos a sensação de que o gol sairia e, no vestiário, falamos isso aos jogadores. A bola rodou até o Roger Guedes e ele foi feliz no passe”, narrou Eduardo.

O líder Palmeiras agora soma 4 pontos ganhos no grupo 5 da Copa Libertadores da América. O seu próximo compromisso pelo torneio continental será apenas em 12 de abril, contra o uruguaio Peñarol, novamente em casa.