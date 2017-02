Lesão de Moisés pode permitir inscrição de Miguel Borja no Paulista

Vítima de uma lesão contra o Linense, Moisés deixou o jogo disputado neste domingo ainda no primeiro tempo. Dependendo da gravidade da contusão sofrida pelo meio-campista em Araraquara, o Palmeiras poderá inscrever o centroavante colombiano Miguel Borja ainda na primeira fase do Campeonato Paulista.

O regulamento do torneio estadual, organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), prevê que os clubes participantes podem fazer substituições na lista de 28 inscritos caso algum atleta sofra lesão que o impeça de atuar até o final do campeonato, previsto para o dia 7 de maio.

Após uma dividida no meio de campo com Zé Antônio, Moisés foi ao chão, pediu substituição e saiu chorando do gramado. O jogador, com uma entorse no joelho esquerdo, retornou a São Paulo no intervalo com a finalidade de passar por exames para apurar a gravidade da lesão.

“Existe a oportunidade de o Borja ser inscrito”, atestou Willian. “A gente fica feliz, porque se trata de um grande atacante. O Palmeiras investiu nele e sabemos que é um cara que vai nos ajudar bastante. Independentemente de estar jogando ou não, vou estar sempre trabalhando e tentando aproveitar as oportunidades”, completou.

O elenco palmeirense vive uma disputa acirrada por uma posição no comando de ataque. Willian vem atuando como titular e marcou seu primeiro gol pelo clube diante do Linense. Substituído por Lucas Barrios, ele viu o centroavante nascido na Argentina fechar a goleada.

“O Borja está sendo muito bem recebido pelos companheiros e a competição vai ser muito sadia. Joga quem o técnico acha que está melhor. Como já me aconteceu várias vezes, quem não jogar tem que tratar de aproveitar a chance quando ela aparecer”, disse Barrios.

Independentemente do estado físicos dos jogadores, os times que se classificam para as quartas de final do Campeonato Paulista podem fazer quatro trocas na lista de inscritos. Caso não possa participar do torneio estadual, Borja deve estrear apenas no dia 8 de março, data do primeiro jogo pela Copa Libertadores, contra rival ainda indefinido.