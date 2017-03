Dudu e Eduardo cobram melhora do Verdão: “Não podemos mais errar”

O Palmeiras quer usar a derrota contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, para corrigir erros antes das quartas de final do Campeonato Paulista. Neste final de semana, o Verdão fará o jogo de ida desta fase, contra o Novorizontino.

“Contra a Ponte Preta, não foi um bom jogo. Até criamos algumas chances, mas desperdiçamos. Agora começa um outro campeonato, e a gente precisa jogar mais para ser campeão”, afirmou o meia-atacante Dudu.

“Vamos ver o que fizemos de errado para corrigir, porque agora é uma reta final que não cabe o erro. Devemos ganhar o pessoal que volta das seleções, o Michel deve estar recuperado, e aí teremos todos para montar a melhor equipe para entrar forte no domingo”, disse o técnico Eduardo Baptista.

Para o jogo contra o Novorizontino, neste final de semana, Eduardo Baptista terá os retornos de Yerry Mina e Miguel Borja, que estavam com a seleção colombiana, e Alejandro Guerra, com a Venezuela. No entanto, o treinador não poderá contar com Vitor Hugo e Zé Roberto, suspensos da partida.

“Não fomos a Campinas para a perder, mas se tinham uma hora para isso acontecer, era agora. A derrota contra a Ponte Preta pode agora nos custar uma vantagem no mata-mata, então temos que entrar mais ligados para chegar ao objetivo que queremos”, finalizou o treinador.