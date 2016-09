Com Alecsandro, Cuca divulga lista e confirma reservas para quarta-feira

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras desta terça

Com um descontraído rachão na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, Cuca encerrou a preparação do Palmeiras para o confronto com o Botafogo-PB, na quarta, às 19h30 (de Brasília), em João Pessoa, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a atividade recreativa, o técnico divulgou a lista com apenas 19 relacionados, sendo Alecsandro a maior novidade.

O atacante de 35 anos está liberado após provar falso doping e deverá atuar depois de mais de três meses e meio de suspensão. O duelo contra o Grêmio, no dia 2 de junho, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi a última vez que o atleta atuou. O camisa 29 acumula 46 partidas e 12 gols com a camisa do Verdão – em 2016, são 29 jogos e dez bolas na rede.

O zagueiro Augusto e o meia Vitinho, jovens promessas do sub-20 alviverde, voltaram a ser convocados, embora não devam começar o embate em João Pessoa. Já o lateral esquerdo Zé Roberto, poupado no Derby do último sábado, deverá ser titular diante dos paraibanos, bem como o volante Gabriel, que cumprirá suspensão contra o Coritiba no próximo sábado, pelo Brasileirão.

Jogadores como Cleiton Xavier, Allione, Rafael Marques, Lucas Barrios, Thiago Martins, Arouca, Fabiano e Matheus Sales podem ganhar uma chance entre os titulares, bem como o goleiro Vagner. Isso porque Jailson, Vitor Hugo, Yerry Mina, Jean, Thiago Santos, Moisés, Tchê Tchê, Dudu, Róger Guedes e Gabriel Jesus nem sequer viajarão com o restante do elenco no início da tarde desta terça-feira.

No jogo de ida, realizado no dia 31 de agosto, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras sofreu no primeiro tempo, mas superou o Botafogo-PB por 3 a 0, com gols de Jean, Rafael Marques e Tchê Tchê. A equipe dirigida pelo técnico Cuca pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, avança às quartas de final da Copa do Brasil.

Abaixo, confira a lista dos 19 relacionados:

Goleiros: Vinicius Silvestre e Vagner

Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto

Zagueiros: Augusto, Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago Martins

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales e Rodrigo

Meias: Allione, Cleiton Xavier e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Lucas Barrios e Rafael Marques

