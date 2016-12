City desistiu da contratação de Yerry Mina por questões técnicas, diz jornal

O Manchester City desistiu da contratação do zagueiro Yerry Mina, do Palmeiras, por questões técnicas. O jornal catalão Sport informou nesta sexta-feira que o defensor não constará na lista de reforços elaborada pelo técnico Pep Guardiola para as janelas de transferências de verão e inverno.

Guardiola entende que a forma como o colombiano se comporta em campo não é propícia para o esquema tático do City. “As condições técnicas do atleta são um freio para sua adaptação ao sistema de jogo que Guardiola está implantando”, disse o Sport.

O desinteresse do City não diminui o assédio estrangeiro em torno de Mina. Para assinar com o zagueiro, o Palmeiras concordou em adicionar uma cláusula no contrato que dá preferência de compra ao Barcelona. O secretário técnico do time catalão, Robert Fernández, virá ao Brasil nos próximos meses para assistir ao colombiano em ação.

Outros gigantes também monitoram a situação do zagueiro. Entre eles estão o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Milan. O Palmeiras desembolsou cerca de R$ 12 milhões para firmar vínculo até 2021 com o jogador de 22 anos.

Mina está de férias na Colômbia, mas voltará aos trabalhos uma semana antes do restante do elenco. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita, no triunfo por 2 a 1 contra o Vitória, pela última rodada do Brasileirão, e se apresentará mais cedo para intensificar o seu tratamento. Ele não deve ser problemas para o início da temporada.