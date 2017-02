Borja chega ao Brasil nos braços de centenas de torcedores do Palmeiras

O atacante colombiano Miguel Borja desembarcou na cidade de Guarulhos, por volta das 7 horas (de Brasília) deste sábado, nos braços de centenas de torcedores do Palmeiras. Os alviverdes atenderam ao chamado da Mancha Alviverde, principal organizada do clube, e fizeram uma enorme festa para receber o jogador no aeroporto de Cumbica.

Borja estava acompanhado do diretor de futebol Alexandre Mattos. Fundamental nas negociações com o Atlético Nacional, o dirigente foi saudado e acenou para os torcedores que vibravam com o reforço. Nem Borja nem Mattos falaram com a imprensa.

O esquema de segurança do desembarque foi organizado por torcedores ligados à diretoria da Mancha Alviverde. Os seguranças que trabalham a serviço do Palmeiras fizeram um cordão de isolamento para proteger o atleta e Mattos, mas a disposição do público em um corredor humano foi ideia dos uniformizados.

Houve princípio de confusão entre um cinegrafista e torcedores organizados pouco antes da chegada do jogador. Assim que o atleta apareceu no saguão, um tumulto se formou em torno do agrupamento de seguranças. Torcedores registravam o momento com celulares e cantavam o grito idealizado pela Mancha Alviverde.

“Olê lê, olá lá, o Borja vem aí e o bicho vai pegar”, entoaram os palmeirenses. Borja foi vestido com um boné e uma camiseta da organizada e saiu carregado nos ombros de um torcedor em direção à van. Os uniformizados abriram espaço para o veículo deixar o aeroporto e cantaram gritos de guerra antes de permitirem a normalização do trânsito no local.

Borja é o principal reforço do Verdão para a disputa da Libertadores. Visto como o substituto de Gabriel Jesus, o atacante chegou do Atlético Nacional com 70% dos direitos comprados ao custo de US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 milhões). Ele assinou um contrato válido até o final de 2021. Não há uma data definida para o jogador ser apresentado pelo clube.