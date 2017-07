Ron Dennis vende ações e se desliga totalmente da McLaren

O executivo Ron Dennis comandou a McLaren por mais de 30 anos, e nesta sexta-feira, oficialmente terminou qualquer relação que ainda possuía com a equipe inglesa, ao vender suas ações restantes da McLaren Group, fato que tira de seu poder cargo como um dos diretores.

Dennis já havia deixado a presidência da escuderia ao final de 2016, mas permanecia ligado ao time como um acionista. Sem grandes detalhes sobre a transação, um comunicado anunciou nesta sexta a conclusão do negócio: “O McLaren Group assegurou financiamento na intenção de adquirir as ações de Ron Dennis, estimulando o desenvolvimento em seus negócios e consolida os termos financeiros”.

Segundo informações da Sky Sports, o valor recebido pelo empresário pelas ações chega a 275 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão). A partir de agora, as empresas Mumtalakat Holding Company e TAG Group agirão como acionistas majoritários da McLaren e o sheik Mohammed bin Essa Al Khalifa será o presidente da escuderia.

Ron Dennis presidiu a equipe desde os anos 1980 até 2016, sendo o responsável pelos anos em título mundial de pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Nikki Lauda, Mikka Hakkinen e Lewis Hamilton. Em comunicado, despediu-se do grupo nesta sexta.

“Estou muito satisfeito de ter chegado a um acordo com meus parceiros acionistas da McLaren. Isso representa o fim do meu tempo na equipe, e irá me permitir focar em meus outros interesses. Eu sempre disse que meus 37 anos em Woking deviam ser considerados um capítulo no livro da McLaren, e eu desejo ao time todo o sucesso conforme a história prossiga”, colocou.

“Agora que meu tempo na McLaren terminou, vou ser capaz de me envolver em uma série de outros programas e atividades, especialmente aquelas focadas em serviços públicos. Por último e não menos importante, desejo o melhor para a McLaren, e mando meu muito obrigado e melhores desejos aos meus colegas em todos os ramos do negócio. São, verdadeiramente, os melhores dos melhores”, completou Dennis.

O atual presidente Essa Al Khalifa também comunicou seu agradecimento pelos serviços prestados por mais de três décadas por seu antecessor.

“Teremos tempo no futuro próximo para alinhar nossos planos, para os próximos meses e anos sendo um tempo extremamente excitante na história da McLaren. Mas agora, hoje, é apropriado que paremos para expressar nossa gratidão ao Ron. Então, em nome da McLaren e todos que a integram, devo dizer três palavras de coração: muito obrigado, Ron”, declarou.