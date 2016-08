Elias supera polêmica e já fala em título no retorno ao Sporting

Nesta quarta-feira, Elias chegou a Lisboa para oficializar seu retorno ao Sporting, clube que deixou em 2014 para voltar a integrar o elenco do Corinthians. Mais maduro e com o título brasileiro na bagagem, o volante garantiu que utilizará toda a sua experiência para buscar o campeonato nacional com o novo time.

“Espero ajudar da melhor maneira possível, estou feliz por voltar. Ser campeão foi o compromisso que o presidente assumiu, vou fazer o possível para tentar ajudar. Estão resolvidos todos os problemas. Vou fazer exames médicos e depois a gente conversa”, afirmou o jogador em sua chegada ao aeroporto. O Sporting não levanta o troféu desde a temporada de 2001/2002.

“Em que estou diferente? Agora estou mais cabeludo, posso acrescentar experiência para ganharmos títulos. Sou atual campeão brasileiro e tenho a experiência para ajudar o Sporting a caminhar nesta difícil trajetória. Temos um grande treinador, espero dar continuidade ao trabalho que foi bem feito ano passado, mas agora com títulos”, completou o atleta.

A saída do volante da equipe foi marcada por um conflito com o presidente do clube português, Bruno de Carvalho. Na época, o mandatário dificultou a transferência do meio-campista para o Flamengo, irritando o jogador, que chegou a chamar o dirigente de “meio maluco”. Posteriormente, o atleta acabou acertando seu retorno para o Brasil, porém, no Timão.

Agora, entretanto, o ex-corintiano garante que tudo ficou para trás. “Ele procurava o interesse do Sporting e eu procurava o meu. Agora, procuramos os dois o mesmo”, finalizou Elias.

