Saudando os paratletas, Bolt posta foto com Terezinha Guilhermina

São Paulo , SP

A lenda do esporte olímpico Usain Bolt publicou nesta quinta-feira três fotos ao lado da atleta paralímpica brasileira Terezinha Guilhermina para comemorar o início dos Jogos Paralímpicos. As fotos publicadas por Usain Bolt foram tiradas em abril de 2015, em evento que ocorreu no Jockey Club do Rio de Janeiro.

“Saudação a todos os atletas paralímpicos competindo nas Paralimpíadas. Reais estrelas. Inspiração”, disse Bolt em publicação oficial.

Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que ocorreram no último mês, o jamaicano conquistou três medalhas de ouro (100m, 200m e 4x100m). Já Terezinha Guilhermina, considerada a paratleta mais rápida do mundo, possui três medalhas de ouro, conquistadas em Londres 2012 (100m e 200m) e em Pequim 2008 (200m).

A mineira de 37 anos estreou nos Jogos do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, quando se classificou para a final dos 100m rasos feminino, depois de fazer o tempo de 12s19, o segundo melhor do dia.