Massa faz tempo mais rápido em manhã de testes na Catalunha

Ninguém foi mais rápido na manhã de testes desta terça-feira em Barcelona do que o brasileiro Felipe Massa. Usando pneus supermacios, o piloto da Williams foi o segundo que mais correu no circuito espanhol e anotou a volta mais rápida da primeira sessão do dia, 1min19s726, ficando muito próximo da melhor marca da pista, conquistada por Valtteri Bottas na última semana.

No total foram 65 voltas completas do brasileiro na Catalunha. Na última semana, o companheiro de Massa, Lance Stroll, sofreu uma batida com sua Williams que acabou impedindo que o brasileiro testasse o carro mais de uma vez. Esta segunda foi apenas o segundo dia de atividades de Felipe na temporada.

Quem acabou na segunda colocação foi Daniel Ricciardo, australiano da Red Bull. O piloto completou cinquenta voltas no circuito e, correndo com pneus ultramacios, os mais rápidos, anotou marca de 1min19s900.

Mais preocupados com testes de longevidade, utilizando mais combustível dentro dos carros, a Mercedes e a Ferrari vieram na sequência. Lewis Hamilton (Mercedes), favorito ao título da temporada, ficou com o terceiro tempo, 1min20s456, correndo com pneus macios. Já Sebastian Vettel (Ferrari), foi o quarto, com 1min21s127 e pneus médios.

Com dificuldades para testar seu carro na última semana, a McLaren de Stoffel Vandoorne, estreante na Fórmula 1, conseguiu completar 34 voltas nesta terça. O belga de 24 anos ficou na oitava posição, cravando seu melhor tempo em 1min22s698.

Outra estreia que ocorreu na manhã de testes foi a de Pascal Wehrlein. Piloto da Manor na última temporada, o jovem alemão pode correr pela primeira vez com sua Sauber e, recuperado do acidente na Corrida dos Campeões, anotou o nono tempo (1min23s336) após 47 voltas completas.

A segunda parte do primeiro dia da última semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 acontece nesta tarde, em Barcelona. A temporada começa no dia 26 de março, no GP da Austrália, em Melbourne.

Confira todos os tempos desta manhã:

1.Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min19s726

2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min19s900

3. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min20s456

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min21s127

5. Esteban Ocon (FRA/Force India) – 1min21s347

6. Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min21s676

7. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min21s965

8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) – 1min22s698

9. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) – 1min23s336

10. Jolyon Palmer (ING/Renault) – 1min24s790