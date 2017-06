Massa destaca experiência e comemora pontos em Mônaco

Neste domingo foi realizado o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Após não conseguir uma boa classificação, largando apenas em 14ª após a punição a Jenson Button, Felipe Massa fez uma corrida segura, e terminou na nona colocação, conquistando dois pontos para a Williams. O brasileiro relatou que teve problemas durante a prova e que está satisfeito com o desempenho.

“Estou feliz com o resultado e por conseguir marcar pontos. Tivemos problemas no freio no início, e eu tive que controlá-los desde a primeira volta, e nunca tive que fazer isso antes em minha carreira. Minha experiência como piloto definitivamente me ajudou a conquistar pontos hoje, então estou muito feliz”, disse.

Massa ainda comentou que teve que segurar Sergio Perez, da Force India, para manter a colocação durante certo momento da prova. Após as seis primeiras corridas, o brasileiro tem 20 pontos conquistados, que representam os mesmos da Williams, já que o segundo piloto do time, Lance Stroll, ainda não pontuou.

“No final eu vi o Perez tentando me ultrapassar com seus pneus novos, e eu pensei ‘fique aqui e tente marcar alguns pontos’, que foi exatamente o que aconteceu”, completou Felipe. A próxima corrida da Fórmula 1 acontece no dia 11 de junho, no Canadá.

