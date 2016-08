Com gol no fim, Avaí derrota Luverdense e vence segunda consecutiva

O Leão da Ilha mostrou sua força nesta terça-feira. Jogando em Florianópolis, o Avaí derrotou o Luverdense por 2 a 1, com o gol da vitória marcado aos 45 minutos do segundo tempo. A partida, válida pela 22ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, teve seu placar modificado por Romulo, que marcou duas vezes para os anfitriões, e Tozin, que descontou para o Luverdense. O triunfo quebra uma sequência de quatro jogos sem derrotas dos mato-grossenses.

Com a vitória, o Avaí foi a 29 pontos na tabela, conquistados em oito vitórias e cinco empates. O Luverdense se manteve nos 28 pontos. Na próxima rodada, a equipe de Mato Grosso enfrentará o Paysandu. A partida está marcada para essa sexta, às 21h30, no Passo das Emas. O Leão da Ilha irá a Fortaleza enfrentar o Ceará, no domingo, às 18h30.

Logo no início da partida, os donos da casa deram trabalho para o goleiro Diogo Silva. Aos dois minutos da etapa inicial, Willian soltou uma bomba, obrigando o arqueiro a espalmar para escanteio. Na sequência, Marquinhos cobrou, mas a finalização do ataque alviceleste não foi efetiva.

O Luverdense passou então a ter calma e valorizar o toque de bola. Passados nove minutos do primeiro tempo, a equipe conquistou sua primeira boa chance na partida. Sérgio Mota chutou firme, e a bola passou tirando tinta do gol de Renan. Na sequência, o time mato-grossense teve boas chances, até a primeira metade do tempo.

Quando o relógio marcava 25 minutos, foi a vez do Avaí. Marquinhos e Romulo tabelaram até a entrada da área, quando o atacante do Leão chutou e marcou um golaço, estufando as redes de Silva. Dois minutos depois, os anfitriões desperdiçaram boa chance com Tatá, que chutou a bola pela linha de fundo.

No segundo tempo, Marquinhos levou perigo novamente ao gol do Luverdense. Em cobrança de falta, o meia cobrou bem, mas a bola explodiu no travessão, aos quatro minutos. A equipe adversária respondeu, e nos dois minutos seguintes, perdeu duas chances, uma com Sérgio Mota, por cima do gol, e outra com Tozin, que cabeceou para Renan defender.

Aos 20 minutos da etapa complementar, veio o empate mato-grossense. Tozin aproveitou a sobra na área, depois que a bola tocou em Fábio Sanches, para chutar sem defesa de Renan. O Avaí ainda tentou o segundo gol, mas Diogo Silva salvou o Verdão.

Porém, Romulo voltou a brilhar ser o nome do jogo. O atacante catarinense aproveitou o rebote do arqueiro do Luverdense para enterrar a bola na rede, virando a partida aos 45 minutos da etapa complementar, garantindo a vitória da equipe de Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 LUVERDENSE

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Marcio Soares Maciel (ambos GO)

Cartões amarelos: Tatá e João Filipe, do Avaí

Cartão vermelho: Raul Prata, do Luverdense

GOLS:

AVAÍ: Romulo, aos 25 do primeiro tempo e 45 do segundo tempo

LUVERDENSE: Tozin, aos 20 minutos do segundo tempo

AVAÍ: Renan; Fagner Alemão, Fabio Sanches, Betão, Capa; Luan (Romarinho), Marquinhos (Diego Jardel) e Renato; Tatá, Romulo e William (João Filipe)

Técnico: Claudinei Oliveira

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Marlon; Jean Patrick (Douglas Baggio), Ricardo e Diogo Sodré (Leandro); Sérgio Mota, Tozin (Alfredo) e Rafael Silva

Técnico: Júnior Rocha

