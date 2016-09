Paraná vence Londrina na Vila Capanema e mantém boa fase na Série B

Next

Tênis Masculino Bruno Soares e Jamie Murray são campeões do Aberto dos Estados Unidos: veja fotos

O Paraná Clube manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o Tricolor venceu clássico regional contra o Londrina por 2 a 1 na Vila Capanema e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem derrotas na competição.

O resultado leva os paranistas à nona colocação da Segundona, com 33 pontos ganhos, e estaciona o Londrina na sexta posição, com 37. Na próxima rodada, o Paraná vai receber o Vila Nova em casa. Já o Londrina vai a Juiz de Fora enfrentar o Tupi.

O jogo – Precisando de uma vitória para manter a boa fase e continuar sonhando com o G4, o Paraná Clube começou a partida impondo sua pressão e criou a primeira boa chance logo aos dois minutos. Após cobrança de lateral para a área, Fernando Karanga matou, fez o giro e bateu firme por cima do gol.

O time da casa manteve o domínio das ações da partida durante quase todo o primeiro tempo. A primeira chegada do Londrina foi aos 15 minutos, e por meio de uma bola parada: Filippe Souto cobrou falta na área e Germano tocou de cabeça para fora. O Tubarão voltou a assustar aos 22 minutos, e chegou a pedir um pênalti quando Henrique Gelain dividiu com Igor Bosel na área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

O Paraná chegava, e chegava com mais perigo. Aos 25, Guilherme Queiroz tabelou com Diego Tavares, avançou pela direita e chutou cruzado muito perto do gol defendido por Marcelo Rangel.

O bom início paranista foi coroado aos 32 minutos. Diego Tavares recebeu na área, bateu e foi travado. No rebote, Guilherme Tavares bateu cruzado e abriu o placar para o Paraná na Vila Capanema.

O Londrina mostrava dificuldades na criação das jogadas, especialmente pela forte marcação tricolor, mas conseguiu ir para o intervalo com o empate. Aos 46 minutos, Lucas Taylor derrubou Jô na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o veterano Germano bateu e igualou o marcador.

Apesar do golpe sofrido antes do intervalo, o Paraná continuou mostrando um bom futebol na etapa final. Guilherme Queiroz quase deixou seu segundo na partida aos 11 minutos, mas acabou batendo para fora após sobra de bola.

Quatro minutos depois, o time da casa chegou mais uma vez. Nadson cruzou, o goleiro Marcelo Rangel saiu socando e a bola sobrou para Diego Tavares. Da entrada na área, o meia bateu rasteiro no canto direito para explodir a Vila Capanema e colocar o Paraná mais uma vez na frente do placar.

O Tricolor continuou pressionando. Aos 18, Fernando Karanga recebeu na área, fez o giro e na hora de bater foi ao chão pedindo pênalti de Matheus. O árbitro, porém, não acatou a reclamação do camisa 9.

Nem mesmo o susto sofrido pelo torcedor paranista aos 26 minutos, quando Zé Rafael bateu para fora após boa jogada dentro da área, fez a equipe tricolor se abater. Aos 34, Nadson cobrou falta na área, a bola sobrou e João Paulo mandou para fora.

Na última chance da partida, aos 38, o goleiro Marcos salvou o Paraná com uma defesa com o pé na tentativa de Bruno Batata e carimbou a vitória dos mandantes.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ X LONDRINA

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado ( SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SC) e Alex dos Santos (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Taylor e Leandro Silva (Paraná); Everton Sena, Germano, Jô e França (Londrina)

GOLS:

PARANÁ: Guilherme Queiroz, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Diego Tavares, aos 16 minutos do segundo tempo

LONDRINA: Germano, aos 46 minutos do primeiro tempo

PARANÁ: Marcos; Lucas Taylor, Leandro Silva, João Paulo e Henrique Gelain; Anderson Uchôa, Lucas Otávio, Nadson e Diego Tavares; Fernando Karanga e Guilherme Queiroz

Técnico: Marcelo Martelotte

LONDRINA: Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, Fillipe Soutto, Rondinelly e Zé Rafael; Jô e Keirrison.

Técnico: Cláudio Tencati

Recomendado para você