Um dia após vitória, Guarani demite técnico e anuncia ex-Red Bull

Um dia após vencer o União Barbarense, por 2 a 0, o Guarani surpreendeu e anunciou a saída do técnico Ney da Matta. O comandante havia chegado a Campinas no início de 2017, e não tinha números ruins à frente do Bugre.

Em seis jogos, o treinador ganhou três, empatou um e perdeu dois. Na Série A2 do Campeonato Paulista, os campeões brasileiros de 1978 estavam no quarto lugar, na zona de classificação às semifinais da competição.

O presidente do clube, Horley Senna, garantiu que foi contrário à demissão de Ney, mas afirmou que respeitou a decisão da diretoria do Guarani. “Deixei todos bem à vontade, mas fui contra a demissão. Meu ponto de vista não é esse, mas não vou contrariar todo um colegiado”, declarou.

Da Matta também comentou sua saída, e mostrou gratidão pelo Bugre. “Eu só tenho que agradecer. A torcida que nos apoiou muito, a diretoria que também esteve ao nosso lado e desejo que o Guarani seja feliz”, disse o ex-comandante da equipe.

Para a vaga de Ney, o clube do interior anunciou a chegada de Mauricio Barbieri, que fez longo trabalho no Red Bull Brasil, até 2016. O treinador chega ao Brinco de Ouro na próxima segunda-feira. Os campineiros voltam a campo no sábado, dia 25, diante do Juventus, na Rua Javari, pela sétima rodada da A2.