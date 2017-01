Livre do São Paulo, Bruno Cortez é anunciado como reforço do Grêmio

O Grêmio anunciou neste sábado o sexto reforço para a temporada. Trata-se do lateral esquerdo Bruno Cortez. Com passagens por Botafogo e São Paulo, o jogador volta ao Brasil após dois anos no Japão para reforçar o Tricolor Gaúcho, que tem como objetivo principal no ano a disputa da Copa Libertadores da América.

Cortez já vinha treinando com seus novos companheiros no Sul, mas precisava conseguir a liberação contratual do São Paulo para assinar o contrato. Apenas no fim dessa semana é que o clube do Morumbi aceitou assinar a rescisão. Livre, o jogador firmou um vínculo válido até dezembro com o Grêmio. A equipe gaúcha ainda terá a preferência para uma eventual renovação após a virada do ano, ou simplesmente poderá dispensar o atleta sem qualquer custo.

Famoso por sua força no ataque, Cortez surgiu para o futebol após um bom Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu em 2011. O bom desempenho rendeu uma negociação para o Botafogo, no qual cresceu e chegou até a ser convocado para a Seleção Brasileira. O destaque na equipe carioca fez com que o São Paulo contratasse o jogador em 2012. Depois de um ano no Tricolor, sem muito sucesso, Cortez atuou por Benfica, de Portugal, Criciúma, e estava, desde 2015, no Albirex Niigata, do Japão.

Ficha Técnica

Nome: Bruno Cortês Barbosa

Posição: Lateral-esquerdo

Data de Nascimento: 11/03/1987 (29 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Clubes: Arturzinho/RJ, Paysandu/PA, Al-Shahaniya/QAT, Castelo Branco/RJ, Quissamã/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Botafogo/RJ, São Paulo/SP, Benfica/POR, Criciúma/SC, Albirex Niigata/JAP.