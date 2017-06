Mina celebra goleada: “Encontramos nossa melhor forma de jogar”

A partida não foi tranquila, mas o Palmeiras encontrou sua melhor maneira de jogar. Ao menos essa é a opinião do zagueiro Yerry Mina, autor do terceiro tento alviverde no triunfo por 4 a 2 sobre o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova.

“Valeu pelo gol, pelo grande jogo, pela torcida, pela vitória. Encontramos a melhor maneira de jogar e vai dar tudo certo”, disse o atleta, antes de comentar especificamente sobre seu gol. “Não sei se o gol foi meu… Não sei, uma jogada muito difícil. Por isso não dancei na comemoração, fiquei na dúvida (risos)”.

Aos 37 minutos do segundo tempo, depois de muito pressionar, o Palmeiras chegou ao terceiro gol graças a seu zagueiro artilheiro. Jean cobrou falta na área, Juninho cabeceou para o gol e, antes de a bola entrar, já em cima da linha, Yerry Mina deu o carrinho para conferir e mandar para as redes.

Dois minutos depois, o Bahia voltou a marcar com João Paulo, deixando o torcedor alviverde apreensivo com o resultado. Já nos acréscimos, porém, Willian fechou a ótima partida na Arena Fonte Nova com um golaço, que foi muito comemorado pelo Bigode ao final da partida.

“Foi um gol bonito, eu venho lutando por isso. Sabemos que não faremos gols em todos os jogos, mas é bom vencer dessa forma, com esse espírito de luta, essa garra, em um momento em que a equipe vem oscilando bastante. Sabemos o quanto é difícil atuar na Fonte Nova, então está todo mundo de parabéns e eu estou feliz de voltar a fazer gols”, disse o atacante.

Leia mais:

Cuca admite alívio, vê bom teste para Liberta e elogia atuação

Willian recebe o terceiro amarelo e desfalca Verdão contra o Atlético-GO

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Já o Bahia volta a campo apenas na quinta-feira, quando visita o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Itaquera.