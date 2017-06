Willian recebe o terceiro amarelo e desfalca Verdão contra o Atlético-GO

O Palmeiras já sabe que, mais uma vez, não poderá repetir a escalação na próxima partida. Neste domingo, em triunfo por 4 a 2 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, o atacante Willian, autor do quarto tento, recebeu o terceiro cartão amarelo e estará fora do próximo confronto.

Para a vaga do Bigode, Borja e Erik brigam para serem titulares no ataque. O primeiro, à princípio, seria o favorito para atuar, mas neste domingo, ficou apenas no banco de reservas quando Keno deixou a equipe por cansaço, enquanto Erik entrou no time.

Em compensação, o técnico Cuca deverá ter o retorno do atacante Dudu. O camisa 7 está nos últimos passos de recuperação uma contusão na virilha sofrida na partida de ida contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

“A gente tem jogadores importantes retornando, outros chegando. Estamos crescendo. É sempre bom ter ambiente de vitórias. Se você jogar bem e perder, a noite é longa. Temos que desfrutar essa vitória, mas já pensando na quarta-feira”.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Já o Bahia volta a campo apenas na quinta-feira, quando visita o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Itaquera.