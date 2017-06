Thomaz mira fim de jejum como visitante e quer encerrar tabu de Itaquera

Se a torcida do São Paulo amanheceu contente com o triunfo na noite desta quinta-feira, contra o Vitória, a expectativa pelo clássico contra o Corinthians já preocupa os tricolores. O Tricolor ainda não pontuou fora de casa neste Campeonato Brasileiro e nunca bateu o Timão na Arena de Itaquera, o que motiva ainda mais o meia Thomaz.

“Nunca vencemos lá. É um confronto direto no campeonato, um clássico. Vamos buscar fazer um grande jogo para conquistar os três pontos. Incomodar não nos incomoda. Na verdade, o tabu nos motiva ainda mais para chegar domingo e buscar os três pontos”, disse o atleta.

Com seis Majestosos disputados na casa do Corinthians, o Alvinegro venceu quatro e empatou dois. Por sua vez, o Tricolor, sétimo colocado com nove pontos, tem 100% de aproveitamento em casa, mas perdeu as duas partidas que fez longe do Morumbi, o que incomoda o meia Thomaz.

“Graças a Deus estamos tendo um bom aproveitamento em casa, mas não conseguimos pontuar fora. Estivemos perto contra o Cruzeiro, quando fizemos um bom jogo. Contra a Ponte Preta também merecíamos um empate. Vamos estar ligados para buscar a primeira vitória fora de casa”.

Contra o Corinthians, Thomaz chega com a moral de ter aberto o caminho do triunfo contra o Vitória. O meia, que foi titular contra a Ponte Preta, mas não teve boa atuação, entrou na vaga do estreante Maicosuel e marcou o primeiro tento da equipe, se candidatando a voltar a estar entre os escolhidos de Rogério Ceni.

“Contra a Ponte Preta eles marcaram bem e eu não encontrei o espaço entre volantes e a defesa para dominar a bola e partir de frente. Acabei ficando muito de costas para o marcador. Contra o Vitória, Ceni falou comigo, me deixou mais aberto apar que eu pudesse receber de frente e ter a visão do campo todo, o que facilita meu jogo, pela minha característica, e dificulta para o marcador”, finalizou.

Leia mais:

Lyanco vai a jogo do São Paulo e diz: “Sempre no meu coração”

De férias, Lucas Moura aproveita para visitar CT de Cotia

Na próxima rodada o São Paulo terá pela frente o clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera. Para esta partida, o Tricolor deverá ter o retorno do volante Thiago Mendes. Já o Vitória volta a campo no mesmo dia e horário, contra o Atlético-MG, no Barradão.