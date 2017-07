Sobre Libertadores, Felipão crava: “Algum brasileiro será campeão”

Campeão da Libertadores em 2005, o técnico Felipão afirmou que acredita que o grande vencedor do campeonato sul-americano deste ano deve sair do Brasil. Comandando o Grêmio na época, chegou a dizer que enxerga o Tricolor como um forte candidato ao título.

“Eu vejo que a Libertadores deste ano não sai do Brasil. Algum time brasileiro será campeão”, disse em entrevista ao canal Fox Sports.

Próximo do duelo entre Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, neste final de semana, o treinador – que já comandou as duas equipes que irão se enfrentar – afirmou que crê na capacidade destes dois times em vencerem a competição internacional. “No momento, no futebol sul-americano, as equipes brasileira estão em melhores condições. Tanto o Grêmio, como o Palmeiras podem chegar ao título”, destacou.

Depois da mudança no regulamento da Copa Libertadores deste ano, Felipão ressaltou que acredita ainda que os dois finalistas podem ser do Brasil. “Se tiver a oportunidade, não sei se é permitido, as duas equipes finalistas deverão ser brasileiras”, finalizou.