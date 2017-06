Reservas sofrem, mas Carille vê “resposta positiva” do elenco

Confira este e outros vídeos em

O teste de elenco para o Corinthians não foi dos mais animadores na noite da quarta-feira, com o empate por 1 a 1 diante do Patriotas-COL saindo muito mais por um esforço individual de Balbuena do que por uma boa atuação coletiva. Apesar disso, porém, o técnico Fábio Carille celebrou a oportunidade de rodar o elenco e considerou boa a performance apresentada pelos suplentes.

“Muito positiva a resposta de todos. Sabemos das dificuldades de jogar aqui. A ideia de poupar alguns foi pelo excesso de jogos, a gente tem muita coisa pela frente ainda”, avaliou o comandante, que mandou a campo uma equipe com quatro novidades: Moisés assumiu a vaga de Guilherme Arana, na lateral esquerda, Camacho substituiu Maycon e Marquinhos Gabriel entrou no lugar de Jadson, no meio, e Kazim deu descanso a Jô na frente.

“As mudanças que aconteceram eram esperadas, Marquinhos mais do drible, Jadson mais de armação, Moisés e Arana mesma função. O Camacho gosta de ter mais a bola do que o Maycon e o Jô é um jogador que se movimenta mais do que o Kazim”, avaliou o comandante, sem nem sequer apontar defeitos no futebol apresentado pelas novidades.

Em campo, porém, Moisés teve muitas dificuldades em parar as investidas de Mosquera em seu setor. Jogada que, inclusive, acabou resultando no gol de Gómez, ainda no primeiro tempo. Sem atuardesde a semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, em Itaquera, o camisa 6 também cansou na parte final e não conseguiu ter bons momentos ofensivos.

Sua participação, por sinal, era a mais esperada na Colômbia, já que os outros substitutos tiveram mais chances durante a temporada. Primeiro suplente de Arana, que havia emendado 23 partidas consecutivas, Moisés ainda tinha o peso de ter atuado como titular nas duas únicas derrotas do ano, contra Santo André e Ferroviária. Agora, no entanto, pode abrir caminho para o volante Marciel, que vem ficando fora dos jogos devido a um tratamento médico de alopécia areata, com remédios que podem ser pegos no exame antidoping.

Kazim, que brigou bastante entre os zagueiros, voltou a perder uma boa chance de gol, assim como havia feito diante do Bahia, mas acabou elogiado pela disposição. Outro que sofre pela constância do titular na sua posição (Jô), o turco agora espera uma brecha do camisa 7, poupado apenas pela segunda vez no ano.

Camacho acabou absolvido até dos erros de passe, já que a comissão técnica considerou o gramado “muito fofo”, retendo demais a bola. Marquinhos Gabriel, por sua vez, acusou o cansaço e saiu na etapa final. Desses, deve ser o único titular na partida de domingo, às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, já que Romero está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, recebido contra o Grêmio.

O time, que tem chegada a São Paulo marcada para o final da noite desta quinta, no aeroporto de Cumbica, deve descansar na atividade de sexta, no CT Joaquim Grava, treinando apenas no sábado, véspera da partida. No embate, Maycon, Jadson e Jô, que nem sequer viajaram, têm retorno garantido por Carille.