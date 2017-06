Palmeiras se reapresenta com trabalho na academia e poucas palavras

O campo da Academia de Futebol do Palmeiras esteve desabitado nesta quinta-feira. Na reapresentação do clube após a derrota para o Coritiba, na última quarta, a parte interna foi povoada pelos atletas palmeirenses. Os titulares da última partida realizaram trabalho de recuperação na academia e rapidamente deixaram o local.

Já os reservas no jogo contra o Coxa estiveram na parte interna do CT alviverde e não fizeram trabalho tático ou técnico no gramado. Com as chuteiras no armário e calçando tênis esportivos, Fernando Prass, Keno, Egídio e Juninho foram os únicos titulares que permaneceram na academia até o final das atividades.

A programação desta quinta-feira também deixou a sala de coletivas vazia, já que nenhum jogador foi convocado para conversar com a imprensa. Longe do time desde o último ano, a principal novidade do dia foi a presença do meia Moisés na academia, onde realizou forte trabalho físico.

Poupados do duelo da última quarta, o lateral direito Jean, o zagueiro Edu Dracena e o meia Guerra voltaram a academia. O venezuelano segue se recuperando de lesão e pode voltar ao time principal do Verdão no próximo final de semana, quando o clube recebe a visita do Fluminense, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Outro jogador que ainda não se encontra à disposição do técnico Cuca é o atacante Dudu. O camisa 7 passa por transição e trabalhou na esteira. Desfalque certo para o jogo contra o clube carioca é a dupla Miguel Borja e Yerry Mina, que segue com a seleção da Colômbia.

Ao final das atividades, Edu Dracena, que se recupera de lesão, Fabiano e o zagueiro Luan, que ainda não estreou com a camisa alviverde, disputaram uma partida de futevôlei ao lado de um funcionário do clube. Décimo sexto colocado, o Palmeiras recebe a visita do Fluminense no próximo sábado para tentar retomar o caminho das vitórias. As duas equipes se enfrentam no estádio Palestra Itália, às 16h00 (de Brasília).

* Especial para a Gazeta Esportiva