Palmeiras diminui valor dos ingressos para jogo contra o Atlético-GO

O torcedor do Palmeiras pagará mais barato para ver a equipe em campo na quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Palestra Itália. Nesta segunda-feira, a diretoria do Verdão divulgou os valores dos ingressos com desconto para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

A redução varia de acordo com o setor, e vão de R$ 10 a R$ 40. O jogo marcará o retorno do Verdão à sua casa, depois de dois duelos como visitante – quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, e domingo, diante do Bahia, em Salvador.

Sócio-torcedores terão exclusividade na compra dos bilhetes a partir desta terça-feira, às 10h, até quinta-feira, às 18h, quando começa a comercialização para o público geral. As vendas acontecem pelos sites www.avantipalmeiras.com.br e www.futebolcard.com.br.

Confira mais informações abaixo:

VALORES DOS INGRESSOS

Gol Norte – R$ 90 (R$ 45 meia-entrada) (sem desconto)

Gol Sul – R$ 130 (R$ 65 meia-entrada) (desconto de R$ 10)

Central Leste – R$ 140 (R$ 70 meia-entrada) (desconto de R$ 20)

Central Oeste – R$ 160 (R$ 80 meia-entrada) (desconto de R$ 40)

Superior Norte e Sul – R$ 100 (R$ 50 meia-entrada) (desconto de R$ 10)

Superior Leste e Oeste – R$ 120 (R$ 60 meia-entrada) (desconto de R$ 10)

Superior Visitante – R$ 100 (R$ 50,00 meia-entrada) (desconto de R$ 10)

POSTOS DE VENDA

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Palestra Italia – Portão A) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Palestra Italia, 214, Perdizes – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 21 de junho, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível apenas retiradas e trocas de meia-entrada

IMPORTANTE: as bilheterias do Portão A não realizarão venda de ingressos na data da partida, apenas retiradas das entradas compradas pela internet.

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo – Portão B)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 19 e 20 de junho, das 10h às 17h, e dia 21, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos, retiradas e trocas de meia-entrada

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Padre Antônio Tomás – Portão C) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás, Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 21 de junho, das 12h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos, retiradas e trocas de meia-entrada