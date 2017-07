Muricy é recebido em Guarulhos com pedidos para retornar ao São Paulo

Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, o comentarista Muricy Ramalho continua na memória dos torcedores por seus feitos como técnico. Ele desembarcou no terminal internacional do aeroporto de Guarulhos no final da madrugada desta terça-feira, dia seguinte à demissão de Rogério Ceni, e ouviu diversos pedidos para retornar ao clube do Morumbi.

“Pelo amor de Deus, Muricy! Precisamos de você!”, implorou um torcedor, quase se atirando aos pés do ídolo, em cena flagrada pela Gazeta Esportiva. Muricy Ramalho sorriu e continuou a caminhar calmamente com o carrinho que trazia a sua bagagem, parando apenas para consolar o fã são-paulino com uma pose para fotografia.

Aquele, no entanto, foi apenas o primeiro pedido que o hoje comentarista esportivo escutou no trajeto até o estacionamento do aeroporto. Diversos outros torcedores seguiram o exemplo e fizeram coro pela volta de Muricy ao São Paulo. Em todas as vezes, ele abriu um sorriso para retribuir, acompanhado de, no máximo, um aceno de mão.

Pupilo de Telê Santana, Muricy Ramalho teve três passagens pelo São Paulo como técnico (1994 a 1996, 2006 a 2009 e 2013 a 2015). Na última delas, passou a sofrer com seguidos problemas de saúde, que levaram ao seu afastamento do futebol em 2016, após trabalhar pelo Flamengo.

Hoje, Muricy é comentarista do SporTV, emissora pela qual esteve na Rússia nos últimos dias, trabalhando na Copa das Confederações vencida pela Alemanha. No torneio, mudou completamente de lado em uma sala de imprensa ao fazer uma pergunta para o amigo Juan Carlos Osorio em uma entrevista coletiva – o técnico colombiano que dirigiu o São Paulo está a serviço do México.

Muricy Ramalho se diz feliz com a sua nova atividade profissional, livre do estresse provocado pela anterior, da qual teve dificuldades para se desapegar. Embora ele ainda seja bastante querido por torcedores, o São Paulo prioriza a contratação de Dorival Júnior para a vaga aberta por outro ídolo, Rogério Ceni.