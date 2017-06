Levir vê resultado injusto do Santos, mas diz: “Temos que melhorar”

O Santos não conseguiu furar o forte bloqueio da Ponte Preta e saiu do Pacaembu, na noite deste sábado, lamentando bastante o empate em 0 a 0, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o tropeço em ‘casa’, já que tinha o mando de campo, o técnico Levir Culpi elogiou a agressividade do Peixe contra a Macaca e ainda disse que o placar poderia ter sido diferente.

“O resultado é ruim, pois somamos só um ponto. Agora se o jogo fosse um 1 a 0 seria justo. Porém, nós não colocamos a bola lá dentro. Se considerar o volume de jogo do Santos, a maneira de jogar, tem uma cadencia legal. É um time ofensivo, das características que gosto. O volume foi muto bom. Só faltou competência para finalizar”, disse o treinador em entrevista coletiva logo após o confronto.

Apesar de ter gostado da atuação do alvinegro, Levir deixou claro que o time ainda precisa melhorar no restante da temporada. Por fim, o técnico ainda aproveitou para elogiar a Macaca comandada por Gilson Kleina.

“Tudo pode ser melhorado. Não adianta ficar procurando problemas, temos que procurar melhorar. E tem como melhorar. E nós não empatamos contra qualquer time. É um dos melhores taticamente”, concluiu Levir.

Com o empate, o Peixe ficou com 13 pontos e segue na quinta colocação. O Alvinegro Praiano volta a entrar em campo já na próxima quarta-feira, quando viaja até Salvador para pegar o Vitória, no Barradão, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileiro.