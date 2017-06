Levir Culpi assume o Santos na segunda e estreia diante do Palmeiras

Após a confirmação do acordo na última terça-feira, o técnico Levir Culpi conversou mais uma vez com a diretoria do Santos e decidiu que assumirá o comando do elenco apenas na próxima segunda. O treinador irá ao Pacaembu nesta quarta para assistir o jogo contra o Botafogo. Porém, ele fará sua estreia apenas no clássico diante do Palmeiras, no dia 14 de junho, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta disso, Elano terá mais um jogo como técnico do Peixe. Inicialmente, o ex-jogador ficaria no comando somente no embate frente o Fogão. Agora, o auxiliar ficará como interino também contra o Atlético-PR, no próximo domingo, em Curitiba. Como possui uma residência na capital do Paraná, Levir provavelmente também assistirá o jogo na Arena da Baixada.

Pensando nas eleições do clube em dezembro, o presidente Modesto Roma Júnior ofereceu um contrato até o final do ano, com salário girando em torno de R$ 290 mil. Mesmo com o vínculo curto, Levir gostou do projeto e aceitou a oferta na última terça.

Com 64 anos, o técnico estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Nos últimos anos, Levir ficou marcado por barrar Fred no time carioca e também por ter um atrito com Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG.

Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Culpi vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.