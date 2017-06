Leila dá recado para torcida: “Não decido com relação a contratação”

Frequentemente mencionada nas redes sociais com sugestões de contratação da torcida, a conselheira e dona da patrocinadora Crefisa Leila Pereira publicou em seu perfil oficial um recado para a torcida alviverde. Na postagem, ela afirmou que não tem poder de decisão em quais reforços virão para o Verdão.

“Bom dia, gente! Já disse várias vezes, mas é sempre bom relembrar: não decido com relação a contratação. O meu papel é apoiar as decisões do clube. Atitude de uma torcedora que sempre, e em qualquer situação, apoiará o Palmeiras! Avanti Palestra”, disse a conselheira numa publicação com fotos da torcida, dos jogadores e do símbolo do clube paulista.

Leia mais:

Sem Guerra, Dudu, Mina e Borja, Cuca quebra a cabeça para achar substitutos

Apesar de ter uma das maiores fortunas do futebol brasileiro, com a ajuda do patrocínio da Crefisa, o Palmeiras não vive sua melhor fase. Na parte debaixo da tabela do Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Cuca está tentando se formar em seu esquema ideal.

O treinador campeão brasileiro, porém, terá que lidar com problemas de desfalques para as próximas partidas que serão importantes. Além de contusões, como no caso de Dudu que está com um incômodo no músculo adutor da coxa, o Verdão não poderá contar com Guerra, Mina e Borja, que estarão à serviço de suas respectivas seleções, para a disputa de amistosos nas próximas semanas.