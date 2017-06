Jadson se confirma no jogo e divide favoritismo com o Santos

O meia Jadson se confirmou como titular do Corinthians logo após o treino da equipe, na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o penúltimo trabalho antes da partida contra o Santos, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Poupado dos treinos até então, o armador explicou o cronograma desenhado para ele nesta semana pela comissão técnica.

“Nesse jogo contra o Atlético-GO eu senti uma pontadinha no adutor e vim tratando em dois períodos. Hoje (quinta-feira) eu saí para fazer o teste, já melhorou bastante, conversei com o Carille e estou pronto para o jogo de sábado”, afirmou o jogador, renegando o favoritismo designado ao Timão pelo lateral direito Victor Ferraz, que vê os paulistanos em um momento melhor na temporada.

“Não, nossa equipe não se considera favorita nos jogos. Claro que sempre tem o peso da camisa, tem que levar em conta que o Corinthians é uma equipe de peso no Brasil. Então jogar contra o Santos vai ser uma partida muito difícil que a gente espera ganhar. Mas favorito, não”, explicou o camisa 10.

Participativo nos triunfos em clássicos da temporada, Jadson classificou os jogos do Campeonato Paulista, nos quais o Timão conquistou um retrospecto de três vitórias e dois empates, prevalecendo ao menos uma vez contra os três rivais e, além de tudo, assegurando a conquista da competição.

“É outro estilo de campeonato, no Paulista a gente foi bem em clássicos, mas já passou. Da mesma forma que formos elogiados quando ganhamos, se perdermos vamos ser criticados. Tem que entrar com a mesma dedicação. O time tem que tentar se impor dentro de casa. Esse é o nosso objetivo, é nisso que a gente está focado”, avaliou, reconhecendo que o clube projeta uma vitória para o embate.

“Nós sempre entramos para vencer, não importa quem for o adversário. Campeonato Brasileiro é sempre muito nivelado, nossa equipe leva todos os jogos na seriedade. Contra o santos vai ser da mesma maneira. Vamos levar jogo a jogo, tentar conseguir as vitórias e ficar na parte de cima da tabela”, concluiu.